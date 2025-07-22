Лето без штрафов и протоколов: полиция Казахстана напомнила школьникам и родителям о важном

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Каникулы – не только время отдыха, но и период, когда возрастает число правонарушений среди подростков. В связи с этим полицейские дали советы школьникам и их родителям, как провести лето без штрафов и протоколов. Об этом 22 июля 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе МВД РК.

Важные рекомендации от полиции для подростков и родителей, чтобы лето было безопасным: Никаких прогулок ночью без взрослых – это не только нарушение, но и реальный риск. Ответственность могут понести и родители.

Осторожно с компанией – избегай тех, кто склоняет к кражам, дракам. Даже шутка может закончиться плохо.

Безопасность в Сети – не общайся с подозрительными аккаунтами, не участвуй в опасных челленджах и не делись личной информацией.

Главное – доверие в семье. Знай, где твой ребенок, с кем он и чем занят. Диалог – лучшая профилактика. "Проведи лето с умом – безопасно, активно и без нарушений!" – добавили полицейские, обращаясь к школьникам. Ранее сообщалось, что полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения.

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