Почему в некоторых арыках Алматы нет воды

Фото: Zakon.kz

Руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) на брифинге в СЦК 28 июля 2025 года прокомментировал вопрос о том, почему в арыках Алматы нет воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Ател Сакен связывает ситуацию с погодными условиями. "Да, действительно, из-за сказывающейся погодной обстановки в ряде регионов наблюдается снижение уровня воды в водных объектах. В связи с этим в некоторых участках может наблюдаться снижение уровня воды, но это временное явление и в скором времени все это восстановится", – отметил он. 24 июля 2025 года сообщалось, что жара до +39°C без дождей в Алматы продержится минимум до 27 июля.

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