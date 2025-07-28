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Общество

Почему в некоторых арыках Алматы нет воды

Арык, арыки, арычная система, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 14:11 Фото: Zakon.kz
Руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) на брифинге в СЦК 28 июля 2025 года прокомментировал вопрос о том, почему в арыках Алматы нет воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Ател Сакен связывает ситуацию с погодными условиями.

"Да, действительно, из-за сказывающейся погодной обстановки в ряде регионов наблюдается снижение уровня воды в водных объектах. В связи с этим в некоторых участках может наблюдаться снижение уровня воды, но это временное явление и в скором времени все это восстановится", – отметил он.

24 июля 2025 года сообщалось, что жара до +39°C без дождей в Алматы продержится минимум до 27 июля.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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