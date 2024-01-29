Казахстан намерен решить вопрос использования вод трансграничных рек

В рамках Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК намерено решить вопрос совместного использования вод трансграничных рек, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что Казахстан присоединился к конвенции в 2024 году.

"Конвенция является международным документом, обеспечивающим справедливое распределение воды в трансграничных реках и регулирующим ее использование. Международное соглашение создает механизмы для разрешения возможных споров по вододелению и межгосударственного сотрудничества в целях развития водных ресурсов с учетом интересов всех сторон", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВРИ РК 29 января 2024 года.

Согласно конвенции, при использовании международного водотока на своей территории страны водотока проводят мероприятия по предотвращению вреда другим государствам.

Также стороны регулярно делятся доступными данными по водотоку, качеству воды и соответствующими прогнозами.

Кроме того, страны водотока советуются друг с другом и ведут переговоры о возможных эффектах запланированных мероприятий на международный водоток.

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19 января 2024 года министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов дал первое большое интервью корреспонденту Zakon.kz. Он ответил на ряд вопросов, в том числе ждать ли дефицита воды в этом году, как договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Подробности по ссылке.