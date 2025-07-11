Работникам природоохранных учреждений поднимут зарплаты на 25%

Руководитель Управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Бексултан Меирбеков 11 июля 2025 года сообщил, что работникам природоохранных учреждений в сельской местности повысят оклады на 25%, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что повышение зарплаты предусмотрено в рамках закона по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства. Документ 26 июня подписан президентом.

"У нас предусматривается усиление правовой и социальной защиты работников лесной отрасли в сельской местности путем обеспечения 25% надбавки к окладу. Также предусматривается страхование инспекторов лесной охраны. Последние трагические события нам дали хороший урок, поэтому в депутатской инициативе предусмотрели обеспечение их страховыми полюсами за счет государства", – сказал Бексултан Меирбеков.

В Абайской области в 2023 году на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" произошел лесной пожар, унесший жизни 14 человек. Почему и как они погибли, можно узнать здесь.

