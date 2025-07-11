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События

Работникам природоохранных учреждений поднимут зарплаты на 25%

Бексултан Меирбеков (справа) , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 16:19 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Руководитель Управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Бексултан Меирбеков 11 июля 2025 года сообщил, что работникам природоохранных учреждений в сельской местности повысят оклады на 25%, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что повышение зарплаты предусмотрено в рамках закона по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства. Документ 26 июня подписан президентом.

"У нас предусматривается усиление правовой и социальной защиты работников лесной отрасли в сельской местности путем обеспечения 25% надбавки к окладу. Также предусматривается страхование инспекторов лесной охраны. Последние трагические события нам дали хороший урок, поэтому в депутатской инициативе предусмотрели обеспечение их страховыми полюсами за счет государства", – сказал Бексултан Меирбеков.

В Абайской области в 2023 году на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" произошел лесной пожар, унесший жизни 14 человек. Почему и как они погибли, можно узнать здесь.

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Бауыржан Муканов
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