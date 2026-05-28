Общество

Повысить зарплаты в частных организациях призывает депутат

Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Азат Перуашев 28 мая 2026 года озвучил депутатский запрос касательно увеличения заработной платы в частных организациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас госорганы обсуждают увеличение зарплат госслужащих и повышение минимальной зарплаты до 150 тысяч тенге.

"Считаем, что достойную роль в этом процессе должен также сыграть малый и средний бизнес. Однако на данном пути выявлена системная проблема, препятствующая МСБ повышать расходы на оплату труда своих сотрудников. Так, предприниматели обратили внимание на правовую и экономическую коллизию, заложенную в статье 724 Налогового кодекса, регулирующую применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации", – сказал Перуашев.

Как известно, данный режим создавался, прежде всего, как инструмент поддержки микро- и малого бизнеса, упрощения налогового администрирования и стимулирования легальной предпринимательской деятельности.

Однако действующая редакция Кодекса, по его словам, предусматривает возможность исключения расходов по фонду оплаты труда из оборота в налоговых целях только для тех налогоплательщиков, чей оборот достигает 24 000 МРП, то есть порядка 104 млн тенге в месяц, или более 1,2 млрд тенге в год.

"Все затраты предпринимателя на его сотрудников, включая зарплаты, ИПН, социальное страхование, обязательные отчисления в ЕНПФ и ОСМС, взносы работодателя в ЕНПФ, по этой норме исключаются из дохода, подлежащего налогообложению по СНР. У остальных плательщиков СНР с оборотом менее 1,2 млрд тенге в год налогом облагается весь доход, включая расходы по зарплате сотрудников, их страховке, ИПН, ЕНПФ, ОСМС и др. Естественно, такое положение не стимулирует таких предпринимателей тратить больше на фонд оплаты труда", – отмечает депутат.

В результате субъекты малого бизнеса, ради поддержки которых и вводился данный режим, лишены возможности применять указанную преференцию, тогда как более крупные компании, работающие в рамках того же СНР, таким правом обладают.

"Складывается ситуация, когда более широкая часть предпринимательства дискриминируется в плане повышения зарплат своим сотрудникам по сравнению с крупным бизнесом. Т.е. малые и средние предприятия справедливо указывают, что подобный подход де-стимулирует повышение заработных плат и создание новых рабочих мест, а наоборот – вынуждает компании сокращать официальные выплаты, уходить в тень либо отказываться от расширения деятельности. Считаем, что стимулирование роста заработных плат, легализации занятости и расширения налоговой базы должно распространяться не только на бизнес с оборотом более 1,2 млрд тенге в год, а на все субъекты бизнеса, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, вне зависимости от размеров оборота", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что правила исчисления средней зарплаты предлагают изменить в Казахстане.

