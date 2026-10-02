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Общество

Участок улицы перекроют в центре Алматы на несколько дней

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы в Бостандыкском районе ограничат движение на одном из участков улицы Байсеитовой, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 09:00 3 октября до 20:00 5 октября 2026 года движение автотранспорта будет ограничено по ул. Байсеитовой от пр. Абая до дома № 45.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистральной тепловой сети. Работы проводятся с целью минимизации рисков нештатных ситуаций в отопительный период", – говорится в сообщении.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

карта перекрытия улицы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:14

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы ранее отреагировал на жалобы горожан о том, что работы по реконструкции общественных пространств в городе сопровождаются постоянной пылью, шумом в ночное время и отсутствием безопасных проходов на участках проведения работ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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