#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
Общество

"Запрет на занятия спортом для детей" разъяснили в Минтуризма и спорта РК

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:05 Фото: akorda.kz
В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня прокомментировали минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram ведомства 28 июля 2025 года:

"Министерство туризма и спорта Республики Казахстан считает необходимым разъяснить информацию, распространяемой рядом масс-медиа на тему "запрета на занятия спортом для детей". Указанная интерпретация приказа министра от 16 июля 2025 года №133 не соответствует действительности".

По данным министерства, на сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом.

"При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте", – заявили в пресс-службе МТС РК.

Отмечается, что возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения РК и соответствуют международным стандартам.

"Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием детей в спортивные школы, секции и другие учреждения подготовки спортивного резерва. Таким образом, сообщения о "запрете на занятия спортом" являются недостоверными. Речь идет исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях", – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.

Подробная информация по возрастным ограничениям представлена ниже в карусели.

22 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане приказом министра туризма и спорта утвержден минимальный возраст для занятий спортом. Документ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сбой в системах "Аэрофлота": как это отразилось на рейсах в Казахстан
Общество
16:51, Сегодня
Сбой в системах "Аэрофлота": как это отразилось на рейсах в Казахстан
Кому из казахстанцев повысят зарплаты до 50%
Общество
16:10, Сегодня
Кому из казахстанцев повысят зарплаты до 50%
Одну из улиц перекроют в Алматы с 29 июля по 31 августа
Общество
16:08, Сегодня
Одну из улиц перекроют в Алматы с 29 июля по 31 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: