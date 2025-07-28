"Запрет на занятия спортом для детей" разъяснили в Минтуризма и спорта РК

В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня прокомментировали минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram ведомства 28 июля 2025 года:

"Министерство туризма и спорта Республики Казахстан считает необходимым разъяснить информацию, распространяемой рядом масс-медиа на тему "запрета на занятия спортом для детей". Указанная интерпретация приказа министра от 16 июля 2025 года №133 не соответствует действительности".

По данным министерства, на сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом.

"При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте", – заявили в пресс-службе МТС РК.

Отмечается, что возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения РК и соответствуют международным стандартам.

"Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием детей в спортивные школы, секции и другие учреждения подготовки спортивного резерва. Таким образом, сообщения о "запрете на занятия спортом" являются недостоверными. Речь идет исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях", – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.

Подробная информация по возрастным ограничениям представлена ниже в карусели.

22 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане приказом министра туризма и спорта утвержден минимальный возраст для занятий спортом. Документ вводится в действие с 1 августа 2025 года.