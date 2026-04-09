Туризм

В Минтуризма ответили на резкое заявление американского блогера о Казахстане

Коннор, блогер из США, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 13:24 Фото: Instagram/camperghini
Пресс-служба Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана отреагировала на заявление тревел-блогера из США Коннора о якобы договоренностях с ведомством, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 8 апреля 2026 года, американский блогер опубликовал видео в своем Instagram, под которым сделал резкое заявление.

"Представьте, что вас официально пригласили в страну. Вы неделями и месяцами обсуждаете планы, координируете детали, а в день приезда министерство туризма забывает о вас. Так нас встретили при въезде в Казахстан. Нам должны были устроить официальную встречу, как это было в Кыргызстане: местные в традиционных костюмах, достойная встреча на границе, чтобы задать тон всему визиту. Вместо этого никто нас не встретил, и нас даже допросили, зачем мы в стране, что довольно странно, учитывая, что нас официально пригласили и сказали, что знают о нашем приезде", – написал Коннор.

Но его слова сегодня, 9 апреля, опровергли в Минтуризма.

"Министерство туризма и спорта официально опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о приглашении ведомством американского блогера. Министерством ведется системная работа по приглашению иностранных блогеров, туристских ассоциаций и компаний в рамках групповых информационных туров, приглашение отдельных физических лиц не предусмотрено в рамках работы ведомства. В случае отдельных официальных обращений министерство оказывает всестороннюю поддержку, подобного обращения от данного блогера в адрес министерства не поступало".Пресс-служба МТС РК

При этом в ведомстве сообщили, что от имени национальной компании "Kazakh Tourism" действительно велась личная переписка с указанным блогером.

По информации компании, двусторонние переговоры не завершились достижением конкретных договоренностей.

4 апреля 2026 года стало известно, что блогер-миллионник из Китая получила высокую госнаграду от имени президента Касым-Жомарта Токаева. О ком именно речь, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
На что Казахстан потратил 13 миллиардов перед Олимпиадой – заявление Минспорта
18:16, 15 января 2026
Заявление Минтуризма по выплатам призерам Олимпиады и Паралимпиады-2024
Минтуризма обратилось к казахстанцам с важным заявлением о Таиланде
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
13:38, Сегодня
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
