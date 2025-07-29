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Общество

На 490 млн тенге оштрафовали женщину в Астане за попытку нелегально вывезти деньги из страны

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В Департаменте государственных доходов по Астане выявили крупный факт нарушения валютного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе столичного ДГД сообщили, что в результате совместных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлено местонахождение гражданки, которая зарегистрировала в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью для организации схемы по незаконному выводу валюты за пределы страны.

"Оперативное взаимодействие позволило пресечь попытку вывода денежных средств за границу. По решению суда на нарушителя наложен штраф в размере свыше 493 млн тенге. Наряду с этим во взаимодействии с Таможенной службой Республики Узбекистан осуществлено вручение уведомления о нарушении валютного законодательства Республики Казахстан гражданину Республики Узбекистан. В настоящее время материалы направлены в судебные органы, предполагаемая сумма штрафа более 52 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

8 мая 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что, согласно п.п. 7 п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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