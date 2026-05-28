Право

Минпросвещения проверит свои подразделения на коррупционные риски

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр просвещения подписал приказ от 6 мая 2026 года о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства просвещения РК на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется проверить за 2025 год:

  • Комитет по охране прав детей – с 11 мая по 22 мая 2026 года.
  • Департамент воспитательной работы и дополнительного образования – с 25 мая по 8 июня 2026 года.
  • Департамент цифровизации и автоматизации государственных услуг – с 9 июня по 22 июня 2026 года.

В состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности министерства вошли:

  1. Жолманов Айдос Сагатович – руководитель аппарата Министерства просвещения РК.
  2. Талғатұлы Мұрат – уполномоченный по этике Министерства просвещения РК.
  3. Ошакбаева Гульвира Орынтайкызы – руководитель управления содержания и методологии технического и профессионального образования, развития партнерства Департамента технического и профессионального образования.
  4. Тлеужанов Улан Жасуланович – руководитель управления по защите государственных секретов.
  5. Широв Ерлан Алтынбекович – руководитель управления мотивации и дисциплинарного производства Департамента развития управления персоналом.
  6. Акишева Марияш Сериковна – руководитель управления претензионно-исковой работы Юридического департамента.
  7. Жукенова Баглан Берденовна – главный эксперт управления политики обеспечения качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования.
  8. Шахидулла Датбек Маратұлы – главный эксперт управление содержания и методологического обеспечения предметов естественно-математического направления Комитета среднего образования.
  9. Кадырбаева Жания Сериковна – главный эксперт управления инклюзивного образования Департамента инклюзивного и специального образования.
  10. Абжамиева Шарбану Бекболатовна – главный эксперт управления стратегического планирования и анализа Департамента стратегии и международного сотрудничества.
  11. Темиргалиева Айнур Ермековна – главный эксперт управления государственных закупов и активов Департамента финансов и государственных закупок.
  12. Еділбаева Динара Маратқызы – главный эксперт управления инвестиционных проектов Департамента инвестиционной политики и инфраструктурного развития.
  13. Қамзабек Сандуғаш Батырханқызы – главный эксперт управления учета и анализа обращений граждан Департамента контроля и работы с обращениями.
  14. Боканова Гульдана Алимжановна – главный эксперт управления претензионно-исковой работы Юридического департамента.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

