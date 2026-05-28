Минпросвещения проверит свои подразделения на коррупционные риски
Министр просвещения подписал приказ от 6 мая 2026 года о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства просвещения РК на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, планируется проверить за 2025 год:
- Комитет по охране прав детей – с 11 мая по 22 мая 2026 года.
- Департамент воспитательной работы и дополнительного образования – с 25 мая по 8 июня 2026 года.
- Департамент цифровизации и автоматизации государственных услуг – с 9 июня по 22 июня 2026 года.
В состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности министерства вошли:
- Жолманов Айдос Сагатович – руководитель аппарата Министерства просвещения РК.
- Талғатұлы Мұрат – уполномоченный по этике Министерства просвещения РК.
- Ошакбаева Гульвира Орынтайкызы – руководитель управления содержания и методологии технического и профессионального образования, развития партнерства Департамента технического и профессионального образования.
- Тлеужанов Улан Жасуланович – руководитель управления по защите государственных секретов.
- Широв Ерлан Алтынбекович – руководитель управления мотивации и дисциплинарного производства Департамента развития управления персоналом.
- Акишева Марияш Сериковна – руководитель управления претензионно-исковой работы Юридического департамента.
- Жукенова Баглан Берденовна – главный эксперт управления политики обеспечения качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования.
- Шахидулла Датбек Маратұлы – главный эксперт управление содержания и методологического обеспечения предметов естественно-математического направления Комитета среднего образования.
- Кадырбаева Жания Сериковна – главный эксперт управления инклюзивного образования Департамента инклюзивного и специального образования.
- Абжамиева Шарбану Бекболатовна – главный эксперт управления стратегического планирования и анализа Департамента стратегии и международного сотрудничества.
- Темиргалиева Айнур Ермековна – главный эксперт управления государственных закупов и активов Департамента финансов и государственных закупок.
- Еділбаева Динара Маратқызы – главный эксперт управления инвестиционных проектов Департамента инвестиционной политики и инфраструктурного развития.
- Қамзабек Сандуғаш Батырханқызы – главный эксперт управления учета и анализа обращений граждан Департамента контроля и работы с обращениями.
- Боканова Гульдана Алимжановна – главный эксперт управления претензионно-исковой работы Юридического департамента.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
