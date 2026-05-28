Минпросвещения проверит свои подразделения на коррупционные риски

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр просвещения подписал приказ от 6 мая 2026 года о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства просвещения РК на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется проверить за 2025 год: Комитет по охране прав детей – с 11 мая по 22 мая 2026 года .

. Департамент воспитательной работы и дополнительного образования – с 25 мая по 8 июня 2026 год а.

а. Департамент цифровизации и автоматизации государственных услуг – с 9 июня по 22 июня 2026 года. В состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности министерства вошли: Жолманов Айдос Сагатович – руководитель аппарата Министерства просвещения РК. Талғатұлы Мұрат – уполномоченный по этике Министерства просвещения РК. Ошакбаева Гульвира Орынтайкызы – руководитель управления содержания и методологии технического и профессионального образования, развития партнерства Департамента технического и профессионального образования. Тлеужанов Улан Жасуланович – руководитель управления по защите государственных секретов. Широв Ерлан Алтынбекович – руководитель управления мотивации и дисциплинарного производства Департамента развития управления персоналом. Акишева Марияш Сериковна – руководитель управления претензионно-исковой работы Юридического департамента. Жукенова Баглан Берденовна – главный эксперт управления политики обеспечения качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования. Шахидулла Датбек Маратұлы – главный эксперт управление содержания и методологического обеспечения предметов естественно-математического направления Комитета среднего образования. Кадырбаева Жания Сериковна – главный эксперт управления инклюзивного образования Департамента инклюзивного и специального образования. Абжамиева Шарбану Бекболатовна – главный эксперт управления стратегического планирования и анализа Департамента стратегии и международного сотрудничества. Темиргалиева Айнур Ермековна – главный эксперт управления государственных закупов и активов Департамента финансов и государственных закупок. Еділбаева Динара Маратқызы – главный эксперт управления инвестиционных проектов Департамента инвестиционной политики и инфраструктурного развития. Қамзабек Сандуғаш Батырханқызы – главный эксперт управления учета и анализа обращений граждан Департамента контроля и работы с обращениями. Боканова Гульдана Алимжановна – главный эксперт управления претензионно-исковой работы Юридического департамента. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

