Вложили более 56 млн тенге, чтобы накопить на квартиру: организатор финпирамиды лишилась свободы в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 января 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу:

"Приговором суда она признана виновной по ст. 217 ч. 3 п. 2 ("Создание и руководство финансовой пирамидой") УК РК и ст. 218 ч. 3 п. 3 ("Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам".

Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

"За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу Follow the money установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

Всего в 2024 году агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Отмечается, что в АФМ запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

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Ранее сообщалось, что создательницы финансовой пирамиды в Астане похитили более 500 млн тенге. 16 января 2025 года им вынесли приговор.