Сильный ветер и грозы накроют Астану и Алматы, Шымкенту повезет больше

Фото: pexels

Дожди и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алматы и Астане с 1 по 3 августа 2025 года. Что касается Шымкента, то там осадки, по данным РГП "Казгидромет", будут лишь один день, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.

2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер достигнет 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.

3 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C. Прогноз погоды по Алматы 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.

2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +27+29°C.

3 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер временами – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. Прогноз погоды по Шымкенту 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +32+34°C.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C. Ранее специалисты распространили штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды в Астане, Алматы и во всех областях Казахстана 31 июля.



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