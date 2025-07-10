Дождь, гроза и +37°С: чем удивит погода в Алматы, Шымкенте и Астане

Фото: pexels

С 11 по 13 июля 2025 года в Астане будут идти дожди. Жителям Алматы повезет чуть больше: осадки прогнозируют лишь в течение двух дней. В Шымкенте же как всегда солнечно. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Астана 11 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

12 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.

13 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С. Алматы 11 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

12 июля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

13 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. Шымкент 11 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.

12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

13 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. Материал по теме В Алматы резко испортится погода Ранее метеорологи предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара.

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