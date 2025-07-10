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Общество

Дождь, гроза и +37°С: чем удивит погода в Алматы, Шымкенте и Астане

чем удивит погода в крупных городах Казахстана, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:27 Фото: pexels
С 11 по 13 июля 2025 года в Астане будут идти дожди. Жителям Алматы повезет чуть больше: осадки прогнозируют лишь в течение двух дней. В Шымкенте же как всегда солнечно. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Астана

  • 11 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.
  • 12 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.
  • 13 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

Алматы

  • 11 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
  • 12 июля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 13 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Шымкент

  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.
  • 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 13 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:27
В Алматы резко испортится погода

Ранее метеорологи предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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