В Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Синоптики распространили штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды в Астане, Алматы и во всех областях Казахстана 31 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане ожидается гроза, днем град, шквал. Утром туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области прогнозируются сильные дожди, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области сильный дождь, днем шквал, град. Гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются временами сильный дождь, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем при грозе с порывами до 20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – гроза. Ветер западный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем также синоптики прогнозируют грозу. Ветер западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горах Туркестанской области гроза. Ветер северо-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на юге Актюбинской области будет сильный дождь. Днем на юге области град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе временами ожидается гроза.

Днем на севере, в центре Кызылординской области прогнозируются гроза, шквал, пыльная буря, на севере области – град. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде ожидается временами гроза.

Ночью на севере области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Атырауской области гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области, а также в городе Атырау ожидается сильная жара до +35°С. На севере, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до +35°С. На юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до +35°С. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы могут достигать 28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до +35°С. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае также ожидается гроза. Ветер северный, днем с порывами до 20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Павлодарской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре высокая пожарная опасность.

На юге, в центре, горных районах области Жетысу и Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 31 июля 2025 года.

