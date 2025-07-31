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Общество

Казахстан планирует увеличить производство бензина и пересмотреть его стоимость

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года рассказал о планах повысить цены на бензин в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр отметил, что, несмотря на то, что Казахстан добывает нефть, нефтепродуктов производится еще недостаточно.

"В 2017-2019 годах мы завершили реконструкцию трех наших НПЗ и существенно увеличили объем производства ГСМ. Дефицит бензина, дизельного топлива, авиакеросина к этому времени прекратился. Однако, учитывая существенный рост потребления авиакеросина, мы испытываем его недостаток и закупаем его извне. Что касается бензина и дизтоплива, вы знаете эту ситуацию: эти виды топлива гораздо дешевле, чем у наших соседей, и идет просто прямой его отток. Поэтому мы постепенно будем выравнивать эти цены для того, чтобы избежать оттока", – сообщил он.

По его словам, есть планы по увеличению собственного производства.

"В планах строительство второй очереди Шымкентского НПЗ, который позволит увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 млн тонн, и мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах", – добавил Роман Скляр.

26 июня 2025 года сообщалось, что в Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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