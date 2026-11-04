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Общество

Авиарейсы в Вену, Нью-Йорк и Милан откроются в 2027 году

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 18:43 Фото: unsplash
Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, в какие страны казахстанцы смогут летать напрямую уже в 2027 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что Казахстан активно развивает международное авиасообщение с другими странами.

"30 ноября 2026 года состоится первый авиарейс по маршруту Алматы – Токио. В 2027 году откроются новые авиамаршруты в Вену, Нью-Йорк, Милан и другие города", – подчеркнул он.

По его словам, также определены основные авиахабы, в которых внедрен режим свободных экономических зон, модернизируются топливозаправочные комплексы и карго-терминалы с подведением железных и автомобильных дорог на основе мультимодальности.

Кроме того, начата модернизация системы аэронавигационного обеспечения на основе передового международного оборудования и стандартов.

Ранее Нурлыбек Налибаев прокомментировал ход строительства аэропортов в курортных зонах.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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