Авиарейсы в Вену, Нью-Йорк и Милан откроются в 2027 году

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Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, в какие страны казахстанцы смогут летать напрямую уже в 2027 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что Казахстан активно развивает международное авиасообщение с другими странами. "30 ноября 2026 года состоится первый авиарейс по маршруту Алматы – Токио. В 2027 году откроются новые авиамаршруты в Вену, Нью-Йорк, Милан и другие города", – подчеркнул он. По его словам, также определены основные авиахабы, в которых внедрен режим свободных экономических зон, модернизируются топливозаправочные комплексы и карго-терминалы с подведением железных и автомобильных дорог на основе мультимодальности. Кроме того, начата модернизация системы аэронавигационного обеспечения на основе передового международного оборудования и стандартов. Ранее Нурлыбек Налибаев прокомментировал ход строительства аэропортов в курортных зонах.

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