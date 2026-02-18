Возвращенные активы: паркинг в элитном ЖК Астаны продали за 5 млн тенге
Как сообщили в ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", 18 февраля 2026 года на веб-портале реестра государственного имущества состоялись электронные торги по нескольким лотам.
По итогам аукциона был продан один объект – парковочное место №1 в ЖК "Парижский квартал" общей площадью 18,8 кв. м.
Стартовая цена лота составила 5 328 249 тенге. По итогам торгов объект был реализован по той же стоимости – 5 328 249 тенге.
В компании уточнили, что право собственности на проданный объект возникает у покупателя только после его полной оплаты. В то же время торги по двум другим лотам признаны несостоявшимися.
"Торги не состоялись по двум лотам: квартира №1 в ЖК "Парижский квартал" общей площадью 93,6 кв. м. Квартира №2 в ЖК "Green Village" общей площадью 231,8 кв. м", – говорится в сообщении.
Причины отсутствия заявок на покупку квартир в компании не уточнили.
В начале февраля бизнес-центр в Алматы, изъятый у Кайрата Сатыбалдыулы, выставили на торги.