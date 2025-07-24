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Происшествия

Медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу

Медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 19:17 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу бригада скорой медицинской помощи случайно заметила горящий дом и ринулась спасать его жителей, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК рассказали, что бригада скорой помощи №6/6 Ескельдинского района возвращалась с вызова, когда на трассе в сторону Текели заметила горящий дом.

"Фельдшеры Габит Ергажи, Дамира Рахимова и водитель Мурат Сатеков среагировали мгновенно: остановились, включили сирену и световой сигнал. Дом был закрыт, никто внутри не подавал признаков жизни. Но бригада не отступила, стали стучать в окна и двери, пока не разбудили спящих жителей и помогли всем выбраться наружу". Министерство здравоохранения РК

По информации ведомства, в доме находились пятеро взрослых и двое детей, в том числе грудной ребенок. Жители успели схватить документы и выбежать из пылающего дома. Через несколько минут после спасения людей дом сгорел полностью.

Другой пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Алмалинском районе Алматы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что токсичный дым выходит из запертой квартиры. Дверь вскрыли бензорезом и обнаружили мужчину без сознания.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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