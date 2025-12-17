#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Редкая операция в Актау: казахстанец встал на ноги после клинической смерти

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 19:49 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской областной многопрофильной больнице успешно провели редкую и сложную нейрохирургическую операцию – оксипитоспондилодез. Пациент получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным врачей, у пострадавшего были переломы первого (С1) и второго (С2) шейных позвонков. В первые сутки после ДТП он находился в состоянии клинической смерти и был экстренно госпитализирован в реанимацию.

"Травмы на уровне С1-С2 очень опасны, здесь расположен ствол мозга, отвечающий за дыхание, сердечную деятельность и движение. Любое неверное движение может быть смертельным", – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Думан Мырзабеков.

Во время операции врачам пришлось использовать необычный метод фиксации через затылочную кость и соседние здоровые позвонки, так как стандартные винты установить было невозможно.

Фото: Telegram/DenMinPR

Операция прошла успешно: уже на следующий день после вмешательства пациент смог самостоятельно ходить. Сейчас он продолжает лечение и восстановительные процедуры.

Немного ранее глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала о состоянии двухлетней Алисы из Жезказгана. По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы малышка как можно скорее пошла на поправку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки
19:09, 31 июля 2025
В Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки
Редкий отросток: врачи в Алматы провели уникальную операцию
17:58, 11 октября 2024
Редкий отросток: врачи в Алматы провели уникальную операцию
Любовь к фастфуду чуть не сгубила жителя Актау
19:35, 24 сентября 2025
Любовь к фастфуду чуть не сгубила жителя Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: