Редкая операция в Актау: казахстанец встал на ноги после клинической смерти
Так, по данным врачей, у пострадавшего были переломы первого (С1) и второго (С2) шейных позвонков. В первые сутки после ДТП он находился в состоянии клинической смерти и был экстренно госпитализирован в реанимацию.
"Травмы на уровне С1-С2 очень опасны, здесь расположен ствол мозга, отвечающий за дыхание, сердечную деятельность и движение. Любое неверное движение может быть смертельным", – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Думан Мырзабеков.
Во время операции врачам пришлось использовать необычный метод фиксации через затылочную кость и соседние здоровые позвонки, так как стандартные винты установить было невозможно.
Фото: Telegram/DenMinPR
Операция прошла успешно: уже на следующий день после вмешательства пациент смог самостоятельно ходить. Сейчас он продолжает лечение и восстановительные процедуры.
Немного ранее глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала о состоянии двухлетней Алисы из Жезказгана. По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы малышка как можно скорее пошла на поправку.