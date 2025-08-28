Закроют с 1 сентября: важное объявление для пассажиров аэропорта Астаны
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев сегодня, 28 августа 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Им напомнили, что взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта будет временно закрыта на ремонт:
- 1-4 сентября;
- 8 сентября-31 октября 2025 года (ежедневно с 10:00 до 18:00).
"В это время возможны изменения в расписании рейсов. Пожалуйста, заранее уточняйте актуальную информацию у своей авиакомпании", – заявила администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, обращаясь к пассажирам в четверг.
19 августа 2025 года в Air Astana пассажиров предупредили об изменении в расписании авиарейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. 20 августа с подобным заявлением выступил FlyArystan.
