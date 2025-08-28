#АЭС в Казахстане
Общество

Закроют с 1 сентября: важное объявление для пассажиров аэропорта Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев сегодня, 28 августа 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта будет временно закрыта на ремонт:

  • 1-4 сентября;
  • 8 сентября-31 октября 2025 года (ежедневно с 10:00 до 18:00).
"В это время возможны изменения в расписании рейсов. Пожалуйста, заранее уточняйте актуальную информацию у своей авиакомпании", – заявила администрация Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, обращаясь к пассажирам в четверг.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:32
5000 МРП или 5 лет тюрьмы: казахстанцам напомнили, чем оборачиваются опасные слова

19 августа 2025 года в Air Astana пассажиров предупредили об изменении в расписании авиарейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. 20 августа с подобным заявлением выступил FlyArystan.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
