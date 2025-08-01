Названо количество абитуриентов, претендующих на гранты в вузах Казахстана

В Казахстане сегодня, 1 августа 2025 года, началась работа республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов".

После этого, в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

"Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 113 тыс. заявлений. Наиболее востребованными направлениями среди абитуриентов являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов". Пресс-служба МНВО РК

Итоги конкурса грантов будут опубликованы до 10 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК, а также Национального центра тестирования.

"Зачисление в вузы завершится до 25 августа". Пресс-служба МНВО РК

23 июля 2025 года казахстанским абитуриентам, которые не смогли набрать пороговый балл при сдаче основного единого национального тестирования (ЕНТ), сообщили хорошую новость. У них появился второй шанс поступить в высшее учебное заведение, но на платной основе.