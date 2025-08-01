В Казахстане появятся "больницы заботы" для мам и младенцев

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания, ежегодно проходящей в первую неделю августа, в Казахстане дан старт национальному проекту по формированию сети больниц доброжелательного отношения к ребенку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Презентация инициативы состоялась на Республиканском совещании в Медицинском университете Астана. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, представители региональных управлений здравоохранения, главные внештатные педиатры и международные партнеры.

Отмечается, что проект реализуется Министерством здравоохранения РК совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Университетом АМУ. Его основная цель – создание благоприятной среды в медицинских учреждениях для матерей и младенцев, а также повышение уровня грудного вскармливания в стране.

"Мы хотим, чтобы каждое медицинское учреждение стало пространством заботы, поддержки и доверия для матери и ребенка. Это не просто задача системы здравоохранения – это наша общая обязанность перед будущим страны", – подчеркнула министр Альназарова.

В рамках проекта планируется обучение более 400 специалистов первичной медико-санитарной помощи и перинатальных центров по всей стране. Особое внимание будет уделено продвижению исключительно грудного вскармливания как основы здоровья ребенка с первых дней жизни.

По данным Минздрава, в настоящее время 71% младенцев в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, а около 400 тысяч детей до двух лет продолжают получать грудное молоко в сочетании с прикормом. Власти ставят перед собой цель увеличить этот показатель до 85%.

Инициаторы проекта уверены: создание сети больниц дружелюбного отношения к ребенку станет значимым вкладом в укрепление здоровья будущих поколений.

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