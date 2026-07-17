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События

Президент поручил принять меры по сохранению уникального розового озера

Кобейтуз, озеро, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:56 Фото: Xinhua
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева знаменитое озеро Кобейтуз, известное своим уникальным розовым оттенком воды, получит статус особо охраняемой природной территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Для этого, по данным пресс-службы акимата Акмолинской области, будут расширены границы Буйратауского государственного национального природного парка – в его состав и войдет акватория Кобейтуз.

Кобейтуз – это уникальное мелкое озеро в 180 км от Астаны, которое летом в жару окрашивается в ярко-розовый цвет благодаря редкой водоросли Dunaliella salina. Концентрация соли в нем огромна и достигает 334 г/л, что сравнимо с Мертвым морем, однако купаться в водоеме экологи не рекомендуют из-за риска аллергии. Озеро очень уязвимо: здесь категорически запрещено собирать розовую соль или грязь.

Также местные власти в скором времени обещают приступить к благоустройству прибрежной территории.

озеро, Кобейтуз, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:56

Фото: Xinhua

Туристов предупреждают, что на период проведения работ доступ к озеру Кобейтуз будет ограничен: подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе рекомендуемой зоны не допускается.

"На въездах к озеру будут организованы круглосуточные посты, патрулирование территории обеспечивает полиция совместно с уполномоченными органами".Пресс-служба акимата Акмолинской области

К сожалению, в 2020 году Кобейтуз начал ухудшаться из-за наплыва посетителей. Некоторые казахстанцы вывозили из озера соль, предполагая, что она имеет лечебные свойства. Кроме того, в 2021 году водоем начал постепенно высыхать. Тогда в районном акимате пояснили, что для таких озер это естественный природный процесс. В 2025 году туристы вновь начали разворовывать соль с его берегов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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