Президент поручил принять меры по сохранению уникального розового озера

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева знаменитое озеро Кобейтуз, известное своим уникальным розовым оттенком воды, получит статус особо охраняемой природной территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Для этого, по данным пресс-службы акимата Акмолинской области, будут расширены границы Буйратауского государственного национального природного парка – в его состав и войдет акватория Кобейтуз.

Кобейтуз – это уникальное мелкое озеро в 180 км от Астаны, которое летом в жару окрашивается в ярко-розовый цвет благодаря редкой водоросли Dunaliella salina. Концентрация соли в нем огромна и достигает 334 г/л, что сравнимо с Мертвым морем, однако купаться в водоеме экологи не рекомендуют из-за риска аллергии. Озеро очень уязвимо: здесь категорически запрещено собирать розовую соль или грязь.

Также местные власти в скором времени обещают приступить к благоустройству прибрежной территории.

Фото: Xinhua

Туристов предупреждают, что на период проведения работ доступ к озеру Кобейтуз будет ограничен: подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе рекомендуемой зоны не допускается.

"На въездах к озеру будут организованы круглосуточные посты, патрулирование территории обеспечивает полиция совместно с уполномоченными органами". Пресс-служба акимата Акмолинской области

К сожалению, в 2020 году Кобейтуз начал ухудшаться из-за наплыва посетителей. Некоторые казахстанцы вывозили из озера соль, предполагая, что она имеет лечебные свойства. Кроме того, в 2021 году водоем начал постепенно высыхать. Тогда в районном акимате пояснили, что для таких озер это естественный природный процесс. В 2025 году туристы вновь начали разворовывать соль с его берегов.