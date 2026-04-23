Съемка в общественном месте Алматы обернулась проблемами: полиция выступила с заявлением

Департамент полиции (ДП) Алматы выявил в социальных сетях видеозапись, снятую в общественном месте с участием мужчины и нескольких женщин с закрытыми лицами. В ведомстве рассказали Zakon.kz, чем это закончилось.

После проверки стало понятно, что ролик носил постановочный характер и был снят в рамках коммерческой съемки.

Вместе с тем, уточнили стражи порядка, в действиях отдельных участниц усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного законодательством РК в части ношения в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

"По результатам рассмотрения материалов виновные лица привлечены к административной ответственности с вынесением предупреждения. С ними проведена профилактическая и разъяснительная работа". Пресс-служба ДП Алматы

Также в полиции сделали важное напоминание о том, что соблюдение норм законодательства является обязательным для всех, независимо от целей пребывания в общественных местах.

В Казахстане с июля 2025 года официально запрещено находиться в общественных местах с закрытым лицом, если это затрудняет идентификацию личности. Запрет распространяется на никабы, бурки, балаклавы и маски (кроме медицинских показаний). За нарушение предусмотрено предупреждение, а при повторном – штраф 10 МРП.

Ранее в МВД уточняли, что запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.