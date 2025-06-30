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События

Запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды, новое ведомство – закон подписан президентом

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2025 года подписал Закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

В рамках основных блоков в Закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах. 

Как ранее объяснял сенатор Наурызбай Байкадамов, в законе о профилактике правонарушений вводится норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением медицинских целей, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей.

"Данная мера повышает эффективность профилактики правонарушений преступлений, совершаемых в общественных местах, путем совершенствования возможности распознавания лиц", – подчеркивал он. 

Он также рассказывал, что вместо института местной полицейской службы будет создано Управление по профилактике общественной безопасности. 

"Эти изменения позволят оперативно блокировать новые вызовы, обеспечить эффективную реализацию закона и правил поведения. Будут созданы соответствующие механизмы для снижения двойного гражданства и выхода из гражданства путем предоставления дополнительных полномочий органам внутренних дел", – указывал сенатор. 

Кроме того, президент подписал закон о территориальной обороне РК.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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