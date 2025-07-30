В Алматы одну из улиц преобразуют в аллею и закроют для движения авто
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы с четверга, 31 июля 2025 года, часть ул. Пушкина перекроют для создания пешеходной аллеи, сообщает Zakon.kz.
О начале работ по реализации проекта реконструкции территории вдоль ул. Пушкина – на участке от пр. Райымбек батыра до ул. Гоголя – рассказали в Управлении развития общественных пространств Алматы.
"С 31 июля движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части ул. Пушкина (от пр. Райымбек батыра до ул. Макатаева) будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону (аллею) и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", – говорится в сообщении, опубликованном 30 июля в Telegram-канале AlmatyJoly.
Отмечается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне ул. Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.
Ограничительные меры согласованы с Департаментом полиции Алматы и Управлением городской мобильности. Дополнительная информация и схема перекрытия опубликованы на официальных ресурсах акимата Алматы.
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