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Общество

В Алматы одну из улиц преобразуют в аллею и закроют для движения авто

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы с четверга, 31 июля 2025 года, часть ул. Пушкина перекроют для создания пешеходной аллеи, сообщает Zakon.kz.

О начале работ по реализации проекта реконструкции территории вдоль ул. Пушкина – на участке от пр. Райымбек батыра до ул. Гоголя – рассказали в Управлении развития общественных пространств Алматы.

"С 31 июля движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части ул. Пушкина (от пр. Райымбек батыра до ул. Макатаева) будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону (аллею) и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", – говорится в сообщении, опубликованном 30 июля в Telegram-канале AlmatyJoly.

Отмечается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне ул. Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.

Ограничительные меры согласованы с Департаментом полиции Алматы и Управлением городской мобильности. Дополнительная информация и схема перекрытия опубликованы на официальных ресурсах акимата Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:35
Одну из улиц перекроют в Алматы с 29 июля по 31 августа

Ранее стало известно, что ул. Желтоксан в Алматы будет недоступна два дня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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