Астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов

На одном из участков столичного проспекта Туран с 3 по 4 августа 2025 года будет ограничено движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, там будут проводить работы подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.

"По проспекту Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта частично будет перекрыто движение. Транспорт будет ехать в обоих направлениях, но по одной из сторон", – пояснили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц.