Астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На одном из участков столичного проспекта Туран с 3 по 4 августа 2025 года будет ограничено движение транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата города, там будут проводить работы подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.
"По проспекту Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта частично будет перекрыто движение. Транспорт будет ехать в обоих направлениях, но по одной из сторон", – пояснили в акимате.
Фото: акимат Астаны
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что в Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц.
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