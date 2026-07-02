Водителей предупредили об ограничении движения в центре Астаны

В центре Астаны на одной из улиц введут ограничение движения для автотранспортных средств. Об этом 2 июля 2026 года проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с 3 по 4 июля текущего года планируется проведение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Сыганак от транспортной развязки Мангилик Ел до ул. Акмешит.

"На период проведения работ движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях". Пресс-служба акимата Астаны

В связи с этим водителей и пешеходов попросили заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

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30 июня 2026 года сообщалось, что в Астане на месяц закрыли проезд вдоль ул. Сауран.