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Общество

Водителей предупредили об ограничении движения в центре Астаны

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В центре Астаны на одной из улиц введут ограничение движения для автотранспортных средств. Об этом 2 июля 2026 года проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с 3 по 4 июля текущего года планируется проведение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Сыганак от транспортной развязки Мангилик Ел до ул. Акмешит.

"На период проведения работ движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях".Пресс-служба акимата Астаны
Астана, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:00

Фото: Telegram/astana_newss

В связи с этим водителей и пешеходов попросили заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

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Одну из самых загруженных улиц Астаны частично перекроют на три дня

30 июня 2026 года сообщалось, что в Астане на месяц закрыли проезд вдоль ул. Сауран.

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Фото Динара Халдарова
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