В Астане подростки устроили опасную поездку, зацепившись за маршрутный автобус

Двое подростков были замечены зацепившимися за движущийся автобус маршрута №58 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Видео с подростками завирусилось в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Республика.

На кадрах видно, как молодые люди держатся за заднюю часть автобуса и едут на высокой скорости, подвергая опасности свою жизнь.

В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz заявили, что по факту проводится проверка. Ведется установление личности участников происшествия.

"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В соцсетях появилось видео, как на одной из центральных улиц в Алматы на земле сидели и лежали дети в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали им скорую.