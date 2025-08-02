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Общество

В Астане подростки устроили опасную поездку, зацепившись за маршрутный автобус

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 18:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Двое подростков были замечены зацепившимися за движущийся автобус маршрута №58 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Видео с подростками завирусилось в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Республика.

На кадрах видно, как молодые люди держатся за заднюю часть автобуса и едут на высокой скорости, подвергая опасности свою жизнь.

В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz заявили, что по факту проводится проверка. Ведется установление личности участников происшествия.

"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В соцсетях появилось видео, как на одной из центральных улиц в Алматы на земле сидели и лежали дети в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали им скорую.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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