В Астане подростки устроили опасную поездку, зацепившись за маршрутный автобус
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Двое подростков были замечены зацепившимися за движущийся автобус маршрута №58 в Астане, сообщает Zakon.kz.
Видео с подростками завирусилось в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Республика.
На кадрах видно, как молодые люди держатся за заднюю часть автобуса и едут на высокой скорости, подвергая опасности свою жизнь.
В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz заявили, что по факту проводится проверка. Ведется установление личности участников происшествия.
"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В соцсетях появилось видео, как на одной из центральных улиц в Алматы на земле сидели и лежали дети в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали им скорую.
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