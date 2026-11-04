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События

Смертельно опасный трюк устроили школьники в Уральске: чем все закончилось

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 21:50 Фото: скриншот видео
В Уральске сотрудники полиции выявили факт опасного развлечения среди школьников. Трое подростков зацепились за заднюю часть движущегося маршрутного автобуса и рисковали собственными жизнями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. Инцидент произошел вечером 3 ноября 2026 года на проспекте Абая.

Школьники тайком зацепились за кузов автобуса № 22, упираясь ногами в элементы конструкции и держась руками во время движения. К счастью, в результате опасного зацепинга никто из несовершеннолетних не пострадал.

Кадры экстремальной поездки быстро попали к правоохранителям, после чего видеозаписи направили школьным инспекторам.

"В результате школьный инспектор установил, что на видео запечатлены учащиеся одной из городских школ. Ими оказались ученики 8–9-х классов", – говорится в сообщении ДП.

После идентификации зацеперов полицейские совместно с руководством учебного заведения вызвали подростков и их родителей на профилактическую беседу. Школьникам детально разъяснили смертельную опасность подобных увлечений и строго предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В отношении родителей несовершеннолетних зацеперов уже составлены административные протоколы.

25 октября 2026 года мы писали о подростке, который устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана. Чем все закончилось, можете узнать здесь.

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Канат Болысбек
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