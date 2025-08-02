В Алматы жителям одного из районов власти сообщили хорошую новость

В Бостандыкском районе Алматы появится новая зеленая зона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 2 августа аким города Дархан Сатыбалды, благоустройство ведется на пересечении улиц Жарокова и Си Синхая – севернее парка "Южный", на участке площадью 4,1 гектара.

Во время рабочего объезда аким ознакомился с ходом строительства. По проекту в парке появятся пешеходные дорожки, детские площадки, освещение и малые архитектурные формы. Особое внимание уделено озеленению: планируется высадить свыше 120 деревьев – лип, каштанов и сосен.

Фото: акимат Алматы

"Перед подрядчиками стоит задача завершить строительство вовремя и качественно. Алматы ждет комфортное общественное пространство, и мы не допустим ни затягивания сроков, ни формального подхода", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Он напомнил о персональной ответственности исполнителей и пообещал принять меры в случае нарушений.

Ожидается, что работы завершатся в течение трех месяцев. Новый парк станет современным местом отдыха для горожан и гостей мегаполиса.

А ранее стало известно, что в Алматы на пересечении пр. аль-Фараби и ул. Дулати построят новый спортивный парк под открытым небом.

