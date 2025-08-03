#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
Общество

Погибшему в Ираке герою-миротворцу открыли памятник в Алматинской области

миротворцы, памятник, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 11:14 Фото: Министерство обороны РК
Торжественная церемония прошла в Центре миротворческих операций, где почтили память Кайрата Кудабаева, отдавшего жизнь во имя мира и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Монумент установлен на территории учебного центра "Бітімгер", расположенного в поселке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области.

"Капитан Кудабаев – единственный военнослужащий Казахстана, погибший при выполнении миротворческой миссии в Ираке. 9 января 2005 года во время эвакуации боеприпасов в провинции Васит произошел взрыв. Ценой собственной жизни капитан спас сослуживцев", – рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

За проявленное мужество и самоотверженность Кайрата Кудабаева посмертно наградили орденом "Айбын" I степени , а также удостоили ряда международных наград.

"Прошло ровно 20 лет, как Кайрата не стало. Мы помним его улыбку, доброту и ту теплоту, что он дарил окружающим. Его уход стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, особенно для мамы", – поделился Бауыржан Кудабаев, старший брат героя.

Фото: Министерство обороны РК

После торжественной части гости посетили Музей миротворца, где капитану посвящен отдельный экспозиционный уголок. Здесь собраны его личные вещи, фотографии, награды и архивные материалы, рассказывающие о службе и подвиге офицера.

За 17 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН. Как питаются казахстанские военнослужащие, какой техникой обеспечены, какое денежное и вещевое довольствие им полагается – в материале Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Более 160 тонн мусора убрали за день в Шымкенте
Общество
12:15, Сегодня
Более 160 тонн мусора убрали за день в Шымкенте
Новые правила химической кастрации для педофилов могут ввести в Казахстане
Общество
10:47, Сегодня
Новые правила химической кастрации для педофилов могут ввести в Казахстане
50 стихотворений Абая наизусть: солдаты Нацгвардии удивили казахстанцев
Общество
09:43, Сегодня
50 стихотворений Абая наизусть: солдаты Нацгвардии удивили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: