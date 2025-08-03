Погибшему в Ираке герою-миротворцу открыли памятник в Алматинской области

Торжественная церемония прошла в Центре миротворческих операций, где почтили память Кайрата Кудабаева, отдавшего жизнь во имя мира и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Монумент установлен на территории учебного центра "Бітімгер", расположенного в поселке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области.

"Капитан Кудабаев – единственный военнослужащий Казахстана, погибший при выполнении миротворческой миссии в Ираке. 9 января 2005 года во время эвакуации боеприпасов в провинции Васит произошел взрыв. Ценой собственной жизни капитан спас сослуживцев", – рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

За проявленное мужество и самоотверженность Кайрата Кудабаева посмертно наградили орденом "Айбын" I степени , а также удостоили ряда международных наград.

"Прошло ровно 20 лет, как Кайрата не стало. Мы помним его улыбку, доброту и ту теплоту, что он дарил окружающим. Его уход стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, особенно для мамы", – поделился Бауыржан Кудабаев, старший брат героя.

Фото: Министерство обороны РК

После торжественной части гости посетили Музей миротворца, где капитану посвящен отдельный экспозиционный уголок. Здесь собраны его личные вещи, фотографии, награды и архивные материалы, рассказывающие о службе и подвиге офицера.

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