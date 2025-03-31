Еда, одежда, техника и деньги: чем обеспечиваются казахстанские миротворцы

За 17 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН. Как питаются казахстанские военнослужащие, какой техникой обеспечены, какое денежное и вещевое довольствие им полагается – в материале Zakon.kz.

Чем питается на миссии казахстанский миротворец?

Казахстанские специалисты в области питания рассчитали: чтобы военнослужащий-миротворец находился в отличной физической форме и успешно выполнял поставленные задачи, ему нужно употреблять 4300 килокалорий в сутки. Эта норма рекомендована людям, занимающимся особо тяжелым физическим трудом.



"Меню военнослужащего, проходящего обучение в Центре подготовки, состоит из 48 наименований продуктов питания. Миротворцы обязательно ежедневно получают молочные изделия, мед, орехи и фрукты. Предусмотрено три приема пищи в сутки – это завтрак, обед и ужин. Меню составляют тыловые службы, утверждает его начальник Центра подготовки. Готовят горячую пищу гражданские", – рассказал начальник службы тыла Центра миротворческих операций Нуржан Садибеков.

Если военные находятся вне Центра подготовки больше чем шесть часов, к примеру на учебном марш-броске или стрельбах, то их обеспечивают индивидуальным рационом питания. В общевойсковой ИРП, который в народе принято называть "сухпайком", включены мясные, мясорастительные и овощные консервы, сухой молочный напиток, растворимый натуральный кофе, черный чай (высшего сорта), повидло, плодово-ягодный джем, сухофрукты, шоколад, галеты, соль и сахар. При полевых выходах, на учениях, маневрах и в миротворческих операциях военнослужащие дополнительно обеспечиваются бутилированной водой. В качестве десерта предусмотрены шоколад и повидло.

Питание миротворцев за границей, к примеру, на базе "Фаура" на Голанских высотах, обеспечивают местные повара. Их обычно набирают из числа гражданского населения. Кухонные работники стараются готовить для военных нейтральные блюда, без большого количества перца и соли. Часто приготовлением еды занимаются и сами миротворцы. Казахстанцы всегда стараются угостить своих иностранных коллег бешбармаком и баурсаками.

Какая техника в распоряжении миротворцев?

На Голанских высотах для патрулирования казахстанские миротворцы в основном используют бронированные автомобили "Арлан". Эта военная техника относится к виду специальных машин с усиленной противоминной защитой и имеет международную маркировку MRAP (mine resistant ambush protected – защищенная от подрыва мин и атак из засад). Высокая защищенность и маневренность позволяют использовать "Арланы" не только для разведки и патрулирования. Так, одна из машин казахстанского миротворческого контингента была переоборудована под мобильный пункт скорой помощи.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Кроме броневиков, в автопарке казахстанских военнослужащих имеются автомобили марки Toyota Land Cruiser и КамАЗ. Внедорожники миротворцы также используют для патрулирования, а грузовики переоборудованы под передвижные технические станции.





Во что одет казахстанец на миссии ООН?

В прошлом году казахстанские миротворцы, как и другие военнослужащие Казахстана, перешли на единую полевую форму. От старой "пиксельки" военные отказались в пользу расцветки MultiCam. Новый камуфляж отличается от старого наличием воротника-стойки для защиты от ветра и более функциональными карманами.

Фото: Zakon.kz

Решение в пользу расцветки MultiCam было принято после изучения опыта других стран. У этой формы отличные свойства маскировки на фоне растительности, городских построек и развалин, в пустынной и каменистой местности.

Фото: Zakon.kz

Новая ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Отличительные знаки теперь крепятся к форме с помощью липучек типа Velcro. Кроме этого, в гардеробе казахстанских военных появились демисезонная куртка с капюшоном и полевой свитер с воротником.

"Пока военнослужащие на новую форму не жалуются, а наоборот, отмечают ее только с положительной стороны. Удобный крой, качественная ткань. Одним словом, выполнять боевые задачи в MultiCam – одно удовольствие", – рассказал Нуржан Садибеков.

Стоит отметить, что изменения коснулись и обуви. Миротворцы на спортивных занятиях теперь могут использовать специальные тактические кроссовки. Для повседневного ношения предусмотрены берцы из натуральной бычьей кожи песчаного цвета.

Денежное довольствие и льготы

Все казахстанские военнослужащие, принявшие участие в миссиях миротворцев, приравниваются к участникам боевых действий. При прохождении миссии военнослужащим ежемесячно будет выплачиваться трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более 1448 долларов США. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.