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Общество

Где и когда пройдет церемония прощания с Талгатом Мусабаевым

Талгат Мусабаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 13:27 Фото: senate.parlam.kz
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года высказался о церемонии прощания с космонавтом Талгатом Мусабаевым, передает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Мун отметил, что церемония прощания с народным героем, летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым состоится завтра, 6 августа.

"Церемония пройдет в Алматы, в Доме армии в 09:00. Министр находится в командировке, он планирует вернуться к тому моменту, чтобы быть на этом прощальном мероприятии", – добавил он.

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О смерти Мусабаева сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, направив телеграмму с соболезнованиями родным и близким.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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