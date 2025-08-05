Олжас Бектенов раскритиковал работу Минторговли

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 5 августа 2025 года заявил, что Министерству торговли и интеграции Казахстана надо лучше информировать бизнес о важности маркировки и ее положительных эффектах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что действующая система цифровой прослеживаемости товаров охватывает ограниченные категории продукции и опирается на разрозненные справочники и форматы данных. Он поручил министерствам финансов и торговли совместно с другими госорганами активизировать работу по внедрению Национального каталога товаров во всех отраслях.

"Важным вопросом является техническое регулирование. Предприниматели отмечают непрозрачность процедур сертификации и дублирование бумажных документов. Эти вопросы должна решить система технического регулирования Е-КТРМ, направленная на модернизацию механизма сертификации, аккредитации и стандартизации. Министерствам торговли, финансов и цифровизации необходимо до конца текущего года обеспечить полную интеграцию Е-КТРМ с информационными системами отраслевых госорганов", – поручил Олжас Бектенов.

У бизнеса, по его словам, немало вопросов и к расширению маркировки на многие группы товаров.

"Проект "Цифровая маркировка товаров" призван защитить отечественный рынок от контрафактной и некачественной продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Считаю, что Министерством торговли не проведена должная работа по информированию предпринимателей о важности маркировки и ее положительных эффектах. Поэтому нужно усилить информационно-разъяснительную кампанию и продолжить расширение перечня товаров, подлежащих маркировке", – заявил Олжас Бектенов.

Поручил премьер также Министерству сельского хозяйства РК до конца года разработать механизмы, стимулирующие работу сельхозпроизводителей через агромаркетплейс.

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