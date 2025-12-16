В Шымкенте 20 семей получили новые квартиры в рамках модернизации "Зеленой балки"

В Шымкенте продолжается плановая реализация Концепции модернизации района "Зеленая балка". В честь Дня Независимости Казахстана аким города Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир двадцати семьям, ранее проживавшим на улицах Транспортная, 5, и Нурлыбаева, 2, сообщает Zakon.kz.

Отметим, с начала реализации концепции из района переселены 103 семьи. Жители получили благоустроенное жилье в микрорайонах Шымкент Сити и Туран. Квартиры с чистовой отделкой соответствуют по количеству комнат ранее занимаемым и полностью готовы к заселению.

Фото: акимат Шымкента

Глава мегаполиса поздравил семьи с новосельем и государственным праздником, пожелал им здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

"Модернизация района "Зеленая балка" направлена в первую очередь на повышение качества жизни горожан. Мы последовательно создаем комфортные и безопасные условия проживания, предоставляя современное жилье, полностью готовое к заселению", – отметил аким города Габит Сыздыкбеков.

Стоит подчеркнуть, что работа по переселению и обеспечению горожан комфортным жильем в рамках концепции будет продолжена поэтапно.