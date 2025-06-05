Мама и сын вызвали полицию в Акмолинской области из-за кредита без согласия

В Акмолинской области сын оформил кредит на маму без ее согласия, из-за чего стал фигурантом уголовного процесса, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области пояснили, что мама и сын стали участниками уголовного процесса в Сандыктауском районе Акмолинской области. В качестве потерпевшей признана 61-летняя сельчанка, а фигурантом – ее сын.

"3 июня 2025 года в районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в марте неизвестные лица без ее ведома и согласия оформили на ее имя кредит в размере 695 тыс. тенге. При этом звонков от неизвестных абонентов к ней не поступало и по подозрительным ссылкам она не проходила", – поделились стражи порядка.

По версии оперативников, кредит мог оформить кто-то из близких родственников или знакомых, имеющий свободный доступ к ее документам и мобильному телефону. Проверяя данное предположение, полицейские установили причастность родного сына заявительницы. Оказалось, что мужчине понадобились деньги и он нашел легкий способ их получить.

В настоящее время по факту мошенничества продолжается досудебное расследование. Проводятся необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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