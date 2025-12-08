Материнство под надежной крышей: как в Алматы заботятся о мамах и детях

Мы привыкли думать, что детство начинается с первого крика, но это не так. Оно начинается с первых толчков и тревог будущей мамы. В этот период важно, чтобы женщина была не одна. Для этого в Алматы работают кризисные центры по поддержке материнства. Подробнее в материале Zakon.kz.

Программа защиты детства и материнства – это система, которая помогает женщинам, детям и семьям в реальных жизненных ситуациях. Ее идея проста: здоровье матери и ребенка является важным приоритетом не только для семьи, но и для всего государства. Акимат Алматы активно развивает направления, которые делают эту поддержку доступной.

КГУ "Центр поддержки семьи города Алматы" работает по 8 направлениям в данном ключе:

Психологическая поддержка

Социальная помощь и сопровождение

Правовое консультирование

Медико-профилактическое направление

Просветительские программы

Защита прав ребенка от насилия

Социально-адаптационные программы

Волонтерские инициативы

"Будущим мамам и семьям предлагают индивидуальные консультации, помощь в кризисной беременности, поддержку при послеродовых эмоциональных трудностях и работу над детско-родительскими отношениями. Это помогает вовремя снять напряжение и избежать серьезных проблем. Помогают на всех этапах и по всем возникающим вопросам", – рассказывает главный специалист отдела по работе с медико-социальными учреждениями Управления занятости и социальных программ города Алматы Сайя Тілепалдиева.

Центр работает не только как служба поддержки, его задача – сделать так, чтобы и мама, и ребенок чувствовали себя максимально комфортно на каждом этапе. Это касается всего: от первого приема до решения сложных семейных вопросов.

Здесь стараются убрать лишний стресс, с которым часто сталкиваются семьи. Маме важно понимать, что рядом есть специалисты, которые готовы объяснить, помочь, сопроводить и не осуждать.

В центре создают атмосферу, где можно спокойно задать любой вопрос, получить консультацию без спешки. Команда психологов, социальных работников, юристов, медиков работает в связке, чтобы поддержка была комплексной, а не разрозненной. Главная идея проста: когда комфортно маме, комфортно и ребенку, и наоборот.

Как обстоят дела с рождаемостью

По данным бюро Национальной статистики на апрель 2025 года:

Население нашей страны с 2015 по 2025 год выросло на 16,5%. Это плюс 2 868 512 человек.

Уровень урбанизации взлетел на 27,8%.

Астана – абсолютный лидер по приросту: +77,9%. Шымкент находится на втором месте: +46,4%.

С 2014 по 2021 год наблюдался постепенный рост: с 399 тыс. до рекордных 445 875 новорожденных в 2021 году. Но с 2022-го начался спад, и в 2024 году мы достигли самого низкого уровня за 10 лет – всего 366 тыс. новорожденных.

Да, внутри страны картина не идеальная, но на мировой карте мы все же стоим куда увереннее, чем соседи. Казахстан зашел в топ-5, демонстрируя рост рождаемости.

За демографическими подъемами и спадами всегда прячется сложный механизм: экономика, традиции, политика, уровень свободы, стоимость жизни, возможности для женщин строить карьеру. У каждой страны своя демографическая история, со своим ритмом и причинами.

Но при всей этой статистике есть то, что действительно важно и всегда остается неизменным, – женщина, которая проходит через один из самых непростых периодов в жизни. У каждой будущей мамы бывают моменты страха, сомнений и вопросов без ответа.

И именно в такие моменты ей нужно не давление и не советы, как правильно, а люди рядом. Во-первых, семья, во-вторых, те, кто может подсказать, защитить и просто быть опорой. Материнство – очень личная история, и она требует внимания к каждой женщине.

Когда мама сильная, ребенок защищен

В обществе принято считать, что сильная женщина – это та, которая может справиться сама, но это большое заблуждение. Сильная та, у которой есть условия, чтобы не бороться в одиночку.

Современные подходы в охране материнства строятся вокруг того, чтобы каждая беременная чувствовала себя человеком, которому по праву положено внимание, уважение и безопасность. Регулярные обследования, своевременная диагностика, доступная помощь – это базовый стандарт цивилизованного общества.

"Кризисный центр "Жан-Сая" предназначен для временного круглосуточного или дневного пребывания сроком до 6 месяцев жертв бытового насилия, проектная мощность рассчитана на 52 койко-места", – рассказывает главный специалист отдела по работе с медико-социальными учреждениями Управления занятости и социальных программ города Алматы Сайя Тілепалдиева.

Данный центр при поддержке акимата Алматы оказывает услуги:

предоставление юридических и психологических очных консультаций жертвам бытового насилия; формирование культуры ненасильственных отношений в обществе;

повышение профессионального уровня знаний специалистов, работающих с потенциальными жертвами бытового насилия;

предоставление безопасных условий для временного проживания;

проведение комплекса мероприятий по реабилитации и социализации жертв бытового насилия;

обеспечение социального сопровождения жертв бытового насилия;

телефонное консультирование.

"Также Кризисный центр имеет кабинет для очного консультирования вне приюта для сохранения конфиденциальности потенциальных жертв бытового насилия по юридическим и психологическим вопросам". Сайя Тілепалдиева

Ребенок – главный "проект" страны

Посмотрите на мир: все страны, которые сегодня называют развитыми, прошли через один простой вывод – инвестиции в здоровье детей окупаются больше всего.

Каждый ребенок, каждая сохраненная беременность – это будущий ученый, архитектор, учитель, врач. Это человек, который однажды будет отвечать за нас. Именно поэтому программы по защите детства – это стратегия развития, в первую очередь, нашего города, а в дальнейшем и страны.

Мы редко задумываемся, сколько специалистов стоит за здоровьем одного малыша, но их колоссальное количество: педиатры, акушеры, неонатологи, психологи, патронажные медсестры. Они каждый день делают невозможное: возвращают к жизни тех, кто весит меньше бутылочки воды, и успокаивают тех, кто впервые держит ребенка на руках.

Кризисные центры и программы по защите материнства – это действительно важный аспект на пути к рождению малыша. Такие программы превращают абстрактные слова "поддержка" и "забота" в реальные действия.

Это места, куда женщина может прийти со своими переживаниями, страхами или сложными жизненными обстоятельствами и не услышать осуждения, – только помощь. И акимат Алматы делает вклад в будущее, развивая данное направление.

В центрах помогают разобраться с юридическими вопросами, получить психологическую поддержку, решить бытовые сложности и просто найти опору в момент, когда она особенно нужна.

И самое главное, растет понимание, что здоровая мама и здоровый ребенок – это вопрос национальной безопасности, не меньше. Такие центры делают материнство безопаснее, спокойнее и увереннее, а значит, дают шанс ребенку начинать свою жизнь в более стабильной и теплой среде.

Когда вы видите, как у новорожденного вдруг выравнивается дыхание или молодая мама впервые улыбается, потому что все позади, становится понятно, что защита материнства и детства – это не абстракция и не строчка в законодательстве. Это конкретные судьбы.