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Общество

В Астане до сентября полностью перекроют движение на одном из перекрестков

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 16:57 Фото: pixabay
В Астане на одном из перекрестков полностью перекроют движение до сентября 2025 года. Подробнее об этом сегодня, 6 августа, рассказали в управлении акимата столицы, сообщает Zakon.kz.

Причина – ремонт.

"В рамках проекта "Строительство ул. Толе би от ул. Р. Баглановой до пр. Улы Дала" будут проведены работы по устройству инженерных сетей и обустройству перекрестка на пересечении улиц Толе би/Орынбор. В связи с этим с 7 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Фото: Instagram/dorogi_transport_astana

При этом движение автотранспортных средств, как отметили в управлении, будет организовано по альтернативному пути, указанному в схеме.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – обратились к жителям и гостям столицы из управления.

3 августа 2025 года астанчан предупредили о ремонте в центре столицы. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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