Важный перекресток полностью перекроют в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане с вечера понедельника до утра вторника полностью перекроют движение на одном из оживленных и важных перекрестков, сообщает Zakon.kz.
Речь – о перекрестке проспектов Улы Дала и аль-Фараби.
"В связи с проведением дорожных работ с 21:00 19 октября до 07:00 20 октября будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на перекрестке проспектов Улы Дала и аль-Фараби", – проинформировали в пресс-службе акимата Астаны.
В связи с этим жителей и гостей столицы попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
1 октября 2026 года стало известно, что в Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы.
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