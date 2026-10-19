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Общество

Важный перекресток полностью перекроют в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:44 Фото: Zakon.kz
В Астане с вечера понедельника до утра вторника полностью перекроют движение на одном из оживленных и важных перекрестков, сообщает Zakon.kz.

Речь – о перекрестке проспектов Улы Дала и аль-Фараби.

"В связи с проведением дорожных работ с 21:00 19 октября до 07:00 20 октября будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на перекрестке проспектов Улы Дала и аль-Фараби", – проинформировали в пресс-службе акимата Астаны.

В связи с этим жителей и гостей столицы попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

1 октября 2026 года стало известно, что в Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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