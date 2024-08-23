Движение по одному из перекрестков в Астане закроют на сутки
Фото: акимат Астаны
В Астане с 24 по 25 августа 2024 года полностью закроют движение на пересечении улиц Достык и Акмешит, сообщает Zakon.kz.
В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на пересечении будут проводить ремонт дородного полотна:
"При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам согласно схеме объезда".
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова будут введены временные ограничения движения. Они продлятся с 24 по 27 августа.
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