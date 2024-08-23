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Движение по одному из перекрестков в Астане закроют на сутки

ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 22:33 Фото: акимат Астаны
В Астане с 24 по 25 августа 2024 года полностью закроют движение на пересечении улиц Достык и Акмешит, сообщает Zakon.kz.

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на пересечении будут проводить ремонт дородного полотна:

"При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам согласно схеме объезда".

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова будут введены временные ограничения движения. Они продлятся с 24 по 27 августа.

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