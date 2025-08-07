Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов

Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Алматы, Актобе и Атырау о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, НМУ ожидаются сегодня.

"7 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, ночью – в Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в четверг.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 7 августа 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.