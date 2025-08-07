#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.58
622.75
6.71
Общество

Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Алматы, Актобе и Атырау о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, НМУ ожидаются сегодня.

"7 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, ночью – в Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в четверг.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:40
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 7 августа 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
У школьников Алматинской области появятся новые занятия
Общество
08:48, Сегодня
У школьников Алматинской области появятся новые занятия
План освещения города представили в Алматы
Общество
18:47, 06 августа 2025
План освещения города представили в Алматы
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
Общество
17:53, 06 августа 2025
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: