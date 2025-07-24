Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов
Фото: pexels
Жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Темиртау специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, НМУ ожидаются сегодня.
"24 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Усть-Каменогорске, Темиртау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в четверг.
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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