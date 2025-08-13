#АЭС в Казахстане
Общество

К жителям Алматы вновь с предупреждением обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 10:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня вновь обратились к жителям и гостям Алматы. Их предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте гидрометцентра:

"13 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов

Подробнее о погоде в Алматы на 13, 14 и 15 августа 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
