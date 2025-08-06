41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан

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В Казахстане в предстоящий четверг, 7 августа 2025 года, прогнозируется изнуряющая жара, которая достигнет отметки +41°C, а также ливни с грозами и град. Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем ожидается: сильная жара в Мангистауской области – до +38+40°C ,

, в Атырауской области – до +35+38°C ,

, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей – до +35+37°C ,

, на западе, севере Алматинской области – до +35°C, очень сильная жара на юге Атырауской области – до +41°C. "На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Материал по теме Жара до +41 °C возвращается на юг Казахстана Также сообщается, что ожидается: высокая пожарная опасность – на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей,

– на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке, Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке Атырауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области. Материал по теме Дожди отменяются, жара возвращается: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2025 года, можете узнать здесь.

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