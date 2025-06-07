Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей трех городов Казахстана специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.
НМУ ожидаются сегодня.
"7 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Усть-Каменогорске, Алматы, ночью в Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте гидрометцентра.
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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