Какие районы Астаны останутся без электричества 8 августа

8 августа в Астане стартует очередной этап плановых отключений электроэнергии, связанных с капитальными ремонтами на объектах электросетевого хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в АО "Астана-РЭК".

По данным компании, в этот день начнутся работы сразу на нескольких участках, в том числе:

В районе Байқоңыр: с 10:00 до 17:30 в течение 16 дней (до 29 августа) будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: переулок Крылова, переулок Тениз, улицы Жетисай и Сусамыр – в рамках ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП-29ЖД (фидер 2).

В районе Сарыарка: 8 августа станет вторым днем отключения на улицах Молдагулова и Найзакара, где до 9 августа включительно проводится демонтаж и монтаж приборов учета (АСКУЭ) на линии ВЛ-0,4кВ от КТП-2070 (фидер 2).

