Общество

Какие районы Астаны останутся без электричества 8 августа

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 19:15 Фото: unsplash
8 августа в Астане стартует очередной этап плановых отключений электроэнергии, связанных с капитальными ремонтами на объектах электросетевого хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в АО "Астана-РЭК".

По данным компании, в этот день начнутся работы сразу на нескольких участках, в том числе:

  • В районе Байқоңыр: с 10:00 до 17:30 в течение 16 дней (до 29 августа) будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: переулок Крылова, переулок Тениз, улицы Жетисай и Сусамыр – в рамках ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП-29ЖД (фидер 2).
  • В районе Сарыарка: 8 августа станет вторым днем отключения на улицах Молдагулова и Найзакара, где до 9 августа включительно проводится демонтаж и монтаж приборов учета (АСКУЭ) на линии ВЛ-0,4кВ от КТП-2070 (фидер 2).

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь

Ранее сообщалось, что в Астане на одном из перекрестков полностью перекроют движение до сентября 2025 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
