Акмолинец сбежал, когда поезд чуть не протаранил его машину на переезде
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области разыскивают хозяина автомобиля Nissan, который чуть не стал причиной аварии на железнодорожном переезде, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе КТЖ рассказали, что инцидент случился поздним вечером 31 мая на неохраняемом и нерегулируемом железнодорожном переезде участка "Жанаесиль – Пресногорьковская":
"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и предотвратил столкновение с легковым автомобилем марки Nissan, который стоял на путях".
Водитель с места происшествия скрылся. Информацию о случившемся и номер его машины передали в правоохранительные органы. Теперь беглеца разыскивает полиция.
Ранее похожий случай зафиксировали близ Шымкента, где водитель бросил свою машину на рельсах.
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