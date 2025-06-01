Акмолинец сбежал, когда поезд чуть не протаранил его машину на переезде

В Акмолинской области разыскивают хозяина автомобиля Nissan, который чуть не стал причиной аварии на железнодорожном переезде, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КТЖ рассказали, что инцидент случился поздним вечером 31 мая на неохраняемом и нерегулируемом железнодорожном переезде участка "Жанаесиль – Пресногорьковская":

"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и предотвратил столкновение с легковым автомобилем марки Nissan, который стоял на путях".

Водитель с места происшествия скрылся. Информацию о случившемся и номер его машины передали в правоохранительные органы. Теперь беглеца разыскивает полиция.

Ранее похожий случай зафиксировали близ Шымкента, где водитель бросил свою машину на рельсах.