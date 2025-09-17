Смертельная трагедия на ж/д переезде: легковушка выехала под поезд под Карагандой
Как сообщили в АО "НК "ҚТЖ", легковой автомобиль марки Mazda выехал на регулируемый, но неохраняемый железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом, следовавшим со скоростью 92 км/ч.
Машинист предпринял экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля скончались от полученных травм.
Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
АО "НК "ҚТЖ" выразило соболезнования родным и близким погибших и напомнило о необходимости строгого соблюдения правил проезда железнодорожных переездов. В компании подчеркнули, что особая внимательность требуется именно в ночное время, когда риск трагедий возрастает.
