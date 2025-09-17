Смертельная трагедия на ж/д переезде: легковушка выехала под поезд под Карагандой

В ночь на 17 сентября, в 00:54, на перегоне Жарык – Дария (участок Акадыр – Караганда) произошло трагическое ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "НК "ҚТЖ", легковой автомобиль марки Mazda выехал на регулируемый, но неохраняемый железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом, следовавшим со скоростью 92 км/ч.

Машинист предпринял экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля скончались от полученных травм.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

АО "НК "ҚТЖ" выразило соболезнования родным и близким погибших и напомнило о необходимости строгого соблюдения правил проезда железнодорожных переездов. В компании подчеркнули, что особая внимательность требуется именно в ночное время, когда риск трагедий возрастает.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Ночью 15 сентября 2025 года на автодороге Алматы – Шелек – Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Оно закончилось летальным исходом для одного из его участников.

