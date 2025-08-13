Кто из казахстанцев может рассчитывать на 1,5 млн тенге от государства

По данным на 1 августа 2025 года, в рамках активных мер содействия занятости в Казахстане охвачено 221,7 тыс. человек, при этом трудоустроено – 292,2 тыс. граждан. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Также известно, что на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 129,8 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места – 11,5 тыс. чел.;

на молодежную практику – 9,1 тыс. чел.;

на общественные работы – 91,7 тыс. чел.;

в рамках проектов "Серебряный возраст" – 14,8 тыс. чел.;

"Первое рабочее место" – 2,6 тыс. чел.;

"Контракт поколений" – 90 чел.

Еще онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 48,5 тыс. безработных, из них 45,3 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Кроме того, как добавили в Минтруда, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 224,3 тыс. человек.

В ведомстве подчеркивают, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

В рамках первого потока выдано уже 4,2 тыс. грантов.

С 11 августа на портале "Business.Enbek" начался прием заявок от претендентов в рамках второго потока.

