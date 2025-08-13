#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

Кто из казахстанцев может рассчитывать на 1,5 млн тенге от государства

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 09:34 Фото: freepik
По данным на 1 августа 2025 года, в рамках активных мер содействия занятости в Казахстане охвачено 221,7 тыс. человек, при этом трудоустроено – 292,2 тыс. граждан. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Также известно, что на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 129,8 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 11,5 тыс. чел.;
  • на молодежную практику – 9,1 тыс. чел.;
  • на общественные работы – 91,7 тыс. чел.;
  • в рамках проектов "Серебряный возраст" – 14,8 тыс. чел.;
  • "Первое рабочее место" – 2,6 тыс. чел.;
  • "Контракт поколений" – 90 чел.

Еще онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 48,5 тыс. безработных, из них 45,3 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Кроме того, как добавили в Минтруда, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 224,3 тыс. человек.

В ведомстве подчеркивают, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

В рамках первого потока выдано уже 4,2 тыс. грантов.

С 11 августа на портале "Business.Enbek" начался прием заявок от претендентов в рамках второго потока.

Немного ранее стало известно, что квоту на привлечение иностранных работников перераспределили на 2025 год. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря
Общество
08:10, Сегодня
Правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря
Кому в Казахстане дарят собак породы тазы
Общество
03:38, 13 августа 2025
Кому в Казахстане дарят собак породы тазы
Родители абитуриентов осадили здание медколледжа в Актобе из-за проходного балла
Общество
23:32, 12 августа 2025
Родители абитуриентов осадили здание медколледжа в Актобе из-за проходного балла
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: