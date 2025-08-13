Кто из казахстанцев может рассчитывать на 1,5 млн тенге от государства
Также известно, что на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 129,8 тыс. человек, из них:
- на социальные рабочие места – 11,5 тыс. чел.;
- на молодежную практику – 9,1 тыс. чел.;
- на общественные работы – 91,7 тыс. чел.;
- в рамках проектов "Серебряный возраст" – 14,8 тыс. чел.;
- "Первое рабочее место" – 2,6 тыс. чел.;
- "Контракт поколений" – 90 чел.
Еще онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 48,5 тыс. безработных, из них 45,3 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.
Кроме того, как добавили в Минтруда, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 224,3 тыс. человек.
В ведомстве подчеркивают, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.
Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.
В рамках первого потока выдано уже 4,2 тыс. грантов.
С 11 августа на портале "Business.Enbek" начался прием заявок от претендентов в рамках второго потока.
